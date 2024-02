Chi è Francesco Calzona? Età, moglie e figli, carriera e precedenti col Napoli

Chi è Francesco Calzona? Andiamo a raccontare tutto ciò che alcuni tifosi non sanno del nuovo allenatore della SSC Napoli. Anche per lui, si tratta di un ritorno: l'allenatore, che avrà il doppio ruolo di tecnico del Napoli e di commissario tecnico della Nazionale slovacca (che in estate giocherà l'Europeo), infatti aveva già lavorato nella società di De Laurentiis con Spalletti (nello staff tecnico) e con Sarri come vice-allenatore.

Chi è Francesco Calzona: nuovo allenatore SSC Napoli

Francesco Calzona è nato a Vibo Valentia, in Calabria, il 24 ottobre 1968: ad oggi 55 anni ed è un allenatore di calcio italiano, CT della Slovacchia e nuovo allenatore della SSC Napoli (qui, con contratto fino a giugno 2024, di soli circa quattro mesi).

La carriera di Calzona

Nato a Vibo Valentina, Ciccio Calzona si è poi stabilito ad Arezzo, dove ha giocato nella squadra amaranto tra i professionisti. Ha militato in numerosi club come centrocampista offensivo. Ha giocato fino al 2000, l'ultima squadra da calciatore è stata il Tegoleto. Poi, la prima esperienza in panchina a Castiglion Fiorentino nel 2004-2005 come tecnico della Castiglionese, società toscana impegnata nel campionato di Promozione. La stagione successiva viene ingaggiato dal Torrita. Poi è sempre stato vice ed ha stabilito una collaborazione importante con Sarri che aveva avuto come allenatore al Tegoleto e con il quale è arrivato a Napoli.

Calzona e quel lavoro da rappresentante del caffè

Ma come ha conosciuto Maurizio Sarri? Il retroscena è davvero curioso. Calzona ha cominciato ad allenare nel 2004 alla Castiglionese. Ma i primi tempi non sono da stipendi faraonici, e lui fa anche il rappresentante per la vendita di caffè, lo ha raccontato in diverse interviste. Quel lavoro diventa una coincidenza fortunata, perché è in quel frangente che conosce Maurizio Sarri, al tempo promotore finanziario di una banca.

La prima esperienza come secondo di Maurizio Sarri – che aveva avuto come allenatore nel 2000 al Tegoleto – risale al 2007, sulla panchina dell'Avellino. Collabora con Sarri anche nelle successive esperienze a Verona, Perugia, Empoli e Napoli. Nell'estate del 2020 viene ingaggiato dal Cagliari, come allenatore in seconda di Eusebio Di Francesco. Nel luglio 2021 torna al Napoli, stavolta nello staff dell'allenatore Luciano Spalletti. Queste le esperienze da vice:

2007: Avellino

2007-2008: Verona

2008-2009: Perugia

2010: Grosseto

2010-2011: Alessandria

2011: Sorrento

2012-2015: Empoli

2015-2018: Napoli (vice-allenatore con Sarri )

(vice-allenatore con ) 2020-2021: Cagliari di Di Francesco

di Di Francesco 2021-2022: Napoli (staff Spalletti)

Calzona, doppio ruolo: Napoli e Slovacchia

Poi, il 30 agosto 2022 viene nominato commissario tecnico della nazionale slovacca. E inizia il suo percorso che l'ha reso celebre come allenatore, con la qualificazione ad Euro 2024 avvenuta il 16 novembre 2023 grazie alla vittoria per 4-2 contro l'Islanda. La Slovacchia si è qualificata all'Europeo con il secondo posto nel gruppo J, dominato dal Portogallo. La Slovacchia allenata da Calzona sfiderà nel Gruppo E agli Europei Belgio, Romania e la vincente play-off B (Israele, Bosnia ed Erzegovina, Ucraina, Islanda).

Con la Slovacchia, ha giocato 14 gare vincendone 7 (il 50%), con 4 pareggi e 3 sconfitte. 21 i gol segnati e 13 subiti, con una nazionale che si trovava in un girone molto complicato per le qualificazioni agli Euro 2024. Ma dal 19 febbraio 2024 viene ingaggiato dal Napoli in sostituzione di Walter Mazzarri, diventando un allenatore col doppio incarico: club e nazionale.

Calzona e Hamsik: il retroscena

Il rapporto con Marek Hamsik, speciale dai tempi di Sarri, l'ha portato alla Nazionale slovacca, voluto fortemente dall'ex capitano del Napoli. A raccontarlo è proprio Francesco Calzona:

"Ero fermo a un distributore di Arezzo, vicino a casa mia. Mi chiama al telefono Hamsik, per un'offerta di lavoro. Con Marek eravamo rimasti in contatto dai tempi di Napoli, ma non avrei mai pensato che mi domandasse: ti interessa allenare la Slovacchia? Gli ho detto: finisco di far gasolio e ci penso. In realtà l'ho richiamato già dopo dieci minuti. Era una proposta alla quale non potevo dire no...".

Calzona e Hamsik

Calzona: il modulo preferito

Il modulo preferito di Francesco Calzona è il 4-3-3, con un'impronta ovviamente vicina al calcio di Maurizio Sarri, di cui è stato vice allenatore per ben 8 stagioni. Ma nel tempo, Calzona s'è anche specializzato nel migliorare la fase difensiva delle sue squadre: nello staff di Spalletti infatti aveva questo ruolo ben definito. Mentre nel triennio con Sarri al Napoli, ha spesso condotto lui sedute d'allenamento incentrate sul lavoro tattico.

Lite Calzona Sarri: la rottura

A raccontare la lite e la rottura fra Maurizio Sarri e Francesco Calzona, è Il Mattino di Napoli:

Per due anni vanno d'amore e d'accordo, poi al momento del rinnovo col Napoli arriva la rottura con Sarri: Maurizio chiede a tutti quelli del suo staff di firmare per una sola stagione, in attesa di capire meglio il futuro. Obbediscono tutti ma non Calzona che decide di andare per la sua strada e si accorda con De Laurentiis con un triennale (lo stesso fa Sinatti). Sarri non perdonerà mai a Calzona: per dodici mesi, quelli dei 91 punti, vivono da separati in casa, tra frequenti imbarazzi. Sarri, al Chelsea, non ci pensa neppure a portarlo con sé. Resta sotto contratto per un po' col Napoli, poi rescinde e va per un po' al seguito di Di Francesco, al Cagliari.

Calzona e Sarri

Famiglia Calzona: moglie e figli

Ma cosa si sa della famiglia di Francesco Calzona? Il tecnico del Napoli e CT della Slovacchia è molto riservato. Della sua famiglia, si sa soltanto che è sposato e con sua moglie ha avuto una figlia che ha cinque annni.