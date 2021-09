Calendario Napoli gennaio, quali partite ci sono durante la Coppa d'Africa? 5 partite, solo la Juventus la più complicata

Calendario Napoli gennaio, quali partite giocherà il Napoli durante la Coppa d'Africa? Prosegue il grande cammino del Napoli di Spalletti in testa alla classifica di Serie A, ma tanti tifosi sono in ansia per ciò che accadrà nel mese di gennaio, quando 4-5 calciatori importanti lasceranno il Napoli per andare a giocare la Coppa d'Africa con le rispettive Nazionali.

Giocatori del Napoli in Coppa d'Africa

I giocatori del Napoli impegnati in Coppa d'Africa sono 4/5, perché tra i sicuri di ricevere una convocazione in Coppa d'Africa ci sono Koulibaly, Zambo Anguissa, Osimhen e Ounas, tutti importanti per il Napoli di Spalletti. In più si potrebbe aggiungere anche Ghoulam che sta recuperando dall'ennesimo infortunio. Una perdita importante per il Napoli che dovrà giocare circa 1 mese senza i suoi migliori giocatori. ;a quale partite il Napoli dovrà giocare nel periodo della Coppa d'Africa senza i suoi big? Andiamo a scoprirlo.

Calendario Napoli gennaio

Calendario Napoli gennaio, le partite durante la Coppa d'Africa

Le date della Coppa d'Africa sono 9 gennaio - 6 febbraio. E' questo il periodo di tempo in cui si giocherà la competizione per le Nazionali africane e dove parteciperanno giocatori del Napoli come Koulibaly, Zambo Anguissa, Osimhen, Ounas e Ghoulam. Intanto, il calendario del Napoli del mese di gennaio fino al 6 febbraio (intervallo di tempo della Coppa d'Africa). Tutti i calciatori salteranno sicuramente le prime tre partite di campionato, poi in base a se le loro squadre andranno avanti nella competiazione continueranno ad essere assenti fino ad arrivare al 6 febbraio. Questo il calendario del Napoli durante la Coppa d'Africa:

Prima giornata ritorno - 6 gennaio 2022

Juventus-Napoli

Seconda giornata ritorno - 9 gennaio 2022

Napoli-Sampdoria

Terza giornata ritorno - 16 gennaio 2022

Bologna-Napoli

Quarta giornata ritorno - 23 gennaio 2022

Napoli-Salernitana

Quinta giornata ritorno - 6 febbraio 2022

Venezia-Napoli

