Calcioscommesse, maxi-squalifica per l'ex campione del Liverpool Daniel Sturridge

Vi ricordate di Daniel Sturridge? Incredibile, ma vero: l'ex campione di Chelsea e Liverpool è stato squalificato per calcioscommesse e non potrà più calcare i campi da gioco fino al prossimo 17 giugno. Alla maxi-squalifica si aggiunge una multa da circa 100mila euro. Ora Sturridge, che nel frattempo stava giocando in Turchia, al Trabzonspor, si è svincolato e termina qui la sua stagione.

Calcioscommesse: squalificato Sturridge

Ma cosa è successo? Ebbene, stando alle motivazioni addotte alla squalifica da parte della federcalcio inglese e poi confermate dalla FIFA, Sturridge avrebbe fornito in via confidenziale a suo fratello delle informazioni circa il suo possibile trasferimento al Siviglia, in Spagna, informazioni che sono state utilizzate proprio per una scommessa sportiva. La vicenda andava avanti da diverso tempo, ma adesso i tribunali competenti hanno condannato in via definitiva l'attaccante che ora, a circa 30 anni, con 107 gol in carriera e 2 Champions League nel palmares, si ritrova senza squadra.