Stiamo a casa. Calcionapoli24 TV continuerà a farvi compagnia in questi giorni difficili per il nostro paese, attraverso le repliche dei nostri appuntamenti più seguiti, anche in rispetto di accordi precedenti. Ma decide di fermare le trasmissioni in diretta: in questo momento il senso civico ci impone una scelta drastica fino a quando, anche in armonia con gli indirizzi governativi e medici, potrà dirsi contenuta l’emergenza.