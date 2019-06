Ultimissime calcio Napoli - Ancora non è ufficiale l'arrivo di Kostas Manolas al Napoli dall'As Roma calcio. Intanto, il difensore greco che presto si unirà alla SSC Napoli, compare già come statuetta nel presepe di Genny Di Virgilio per le vie di Napoli. Ecco le immagini di napolimagazine.com.