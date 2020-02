Calciomercato Napoli, la precisazione di Giuffredi a CN24: "Interpretato male il mio concetto: il Napoli ha preso calciatori di grandi prospettive, ma che necessitano di tempo essere i nuovi Allan o Koulibaly"

Le parole di Mario Giuffredi rilasciate a margine dell'evento Italian Sport Awards in merito al calciomercato del Napoli, hanno suscitato qualche polemica. Nel mirino sono entrati alcuni pareri espressi dal noto agente FIFA sui i nomi acquistati recentemente dal club: "E' passato un messaggio distorto dal concetto che volevo esprimere. Non ho detto che i calciatori arrivati al Napoli in questo mercato non siano all'altezza. La società ha lavorato sulla stessa politica usata in passato come quando prese prese Allan dall'Udinese, Koulibaly dal Genk o Di Lorenzo dall'Empoli. Così come loro, i ragazzi acquistati a gennaio provengono da club non di prima fascia e necessitano di tempo per poter diventare top player. La mia non voleva essere una polemica e nemmeno un giudizio sull'operato del club perchè non sono la persona adatta a doverlo fare, ma era un semplice parere forse espresso male dal sottoscritto o riportato male che ha fatto interpretare negativamente il mio concetto. La conferma che le mie parole siano state intepretate male, trova conferma nel fatto che ho sempre portato al Napoli calciatori che in necessitavano di tempo per diventare importanti, ma che al momento dell'acquisto non lo erano. Mi riferisco, per esempio, a Hysaj o Mario Rui i quali appena presi non avevano lo stessa importanza d'adesso"