Chi è Gonçalo Inacio: la bocciatura Benfica per l'auto, la chance Sporting ed il nickname silenzioso

Calciomercato Napoli - Gonçalo Inacio nel mirino del Napoli? Questa mattina alcuni giornali hanno accostato il difensore dello Sporting Lisbona agli azzurri, i quali sono alla ricerca sempre di un sostituto di Kim. Gonçalo rappresenta sicuramente uno dei prezzi pregiati dello Sporting che tra l'altro sembra aver puntato Alessandro Zanoli da diverse settimane. Scopriamo che tipologia di calciatore è il difensore centrale portoghese e come potrebbe essere eventualmente impiegato da Rudi Garcia nel Napoli.

Chi è Gonçalo Inacio

Gonçalo Bernardo Inacio nasce ad Almada il 25 agosto 2001. Inizia a giocare a calcio praticamente fin da piccolo. Dal suo quartiere, barrio Miratejo, inizia il suo viaggio verso il calcio professionistico vestendo la maglia della Escola de Futebol Fernando Chalana. Il classico inizio di ogni ragazzino con il club locale, che lo porta successivamente nel 2010 ad approdare al più ambizioso Almada AC. Le sue qualità non passano inosservate al Benfica che gli offrono l'opportunità di fare un provino prima del tesseramento definitivo. Era una pura formalità poiché glio osservatore delle aquile avevano già deciso di prendere Gonçalo.

Qui però accade davvero l'incredibile. L'auto del papà del difensore si rompe proprio nel momento in cui bisognava accompagnare il ragazzo al centro sportivo del Benfica che non la prende benissimo. Il provino salta definitivamente ed il club tergiversa su Gonçalo decidendo per un clamoroso dietrofront. In pratica il Benfica pensò si trattasse di un escamotage del genitore per non portare il figlio da loro. Così il classe 2001 torna di nuovo all'Almada AC dove dopo pochi mesi bussa la porta lo Sporting Lisbona. Stavolta l'auto del papà di Gonçalo funziona e così suo figlio entra a far parte del settore giovanile dei leoni approdando poi in prima squadra.

Soprannome Gonçalo Inacio Sporting Lisbona

Può giocare sia in una difesa a quattro sul centrosinistra che a tre come braccetto mancino. Con Amorim ha giocato in un 3-4-3, in alcune occasioni è stato provato anche da terzino sinistro. Alto 185 centimetri di statura, muscolarmente già piuttosto formato, si distingue per una esplosività notevole, garantendogli una ottima predisposizione al gioco aereo e all’anticipo. Tiene sempre il baricentro della linea difensiva alto ed in fase di costruzione fa valere i suoi piedi praticamente da centrocampista aggiunto.

Gonçalo colpisce per la personalità con cui guida la difesa senza aver bisogno di urlare o fare gesti plateali. E' il classico leader silenzioso all'interno dello spogliatoio. Per questo motivo i compagni lo hanno soprannominato "O Chefe" che in italiano significa capo. Lo scorso anno ha rifiutato due ricche offerte dal Manchester United e Newcastle per restare allo Sporting con cui ha un contratto fino al 2026 ed un cartellino con una clausola da 45 milioni di euro.