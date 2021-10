Dall'Argentina - Icardi, via dal PSG in caso di mancato ritorno con lui di Wanda Nara

Tradimento di Mauri Icardi a Wanda Nara, arrivano le ultime notizie sull'addio dal PSG. Perché l'attaccante argentino può lasciare subito Parigi e il club del Paris Saint Germain per questioni familiari. Novità in arrivo dall'Argentina.

Calciomercato: Icardi via dal PSG, minaccia a Wanda Nara

Mauro Icardi può lasciare il PSG se non chiarirà con Wanda Nara. Tiene ancora banco nel mondo del gossip ed in quello del calcio la questione esplosa nella famiglia composta da Mauro Icardi e dalla show girl Wanda Nara. Stando a quanto riportato dal programma "Los Angeles de la Manana" su Canal 13 il bomber ex Inter Mauro Icardi avrebbe minacciato di rescindere il suo contratto con il Paris Saint Germain se Wanda Nara dovesse decidere di rompere definitivamente con lui. Il contratto, infatti, essendo lei l'agente di lui, è a suo nome e dunque una scelta di questo tipo la metterebbe nelle condizioni di dover perdere una cifra molto importante in termini economici.

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI