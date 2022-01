Calcio&Finanza - Bilancio Napoli, ricavi in perdita e rosso che sale a 58 milioni nel 2021

Ultime notizie calcio Napoli - I risultati non all'altezza dei piani dirigenziali e la crisi innescata dal Coronavirus gravano in maniera inevitabile sul bilancio della SSC Napoli. Come sottolineato da "Calcio&Finanza", infatti, a pesare sono i mancati ricavi dallo stadio, che rasentano lo zero nel 2021, e le poche plusvalenze realizzate a causa delle difficoltà economiche in cui versano tutti i club. Questi fattori, sommati tra loro, hanno prodotto perdite per 58,94 milioni di euro, con un fatturato inevitabilmente in calo. Ecco invece la situazione in termini di debito e patrimonio secondo i colleghi:

"Passando ad un’analisi patrimoniale e finanziaria, il Napoli al 30 giugno 2021 aveva debiti complessivi per 254,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245,6 milioni di euro al 30 giugno 2020. [...] Totalmente assenti invece i debiti finanziari (verso banche e/o obbligazionisti). Dal punto di vista meramente finanziario, considerata anche l’elevata liquidità ancora nelle casse del Napoli al 30 giugno 2021, il club guidato da De Laurentiis poteva contare su una posizione finanziaria netta positiva per 95,7 milioni di euro (seppur in calo rispetto ai 123,8 milioni del 30 giugno 2020)".