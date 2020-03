Calcio & Finanza - SSC Napoli, 47 i dipendenti non tesserati: quasi 2 milioni di euro per i loro stipendi! [GRAFICO]

Ultimissime notizie Napoli - Non solo gli oltre 1.4 miliardi che le squadre di Serie A hanno versato ai calciatori nella scorsa stagione. Ci sono, in una società, anche dei dipendenti che, secondo gli ultimi bilanci, vale circa 100 milioni di euro.

Sono 1581 i dipendenti non tesserati che fanno parte delle società di massima serie. Come riporta Calcio & Finanza, si va dai 250 della Juventus fino ai 10 del Brescia, con anche Inter, Roma, Milan e Udinese che superano quota 100 tra i dirigenti, impiegati, quadri e operai.

"Sulla cifra complessiva (così come sulla media) impattano ovviamente non solo il numero di dipendenti, ma anche la presenza di contratti pesanti tra dirigenti e top manager: a pagare di più in salari e stipendi così è l’Inter (18,8 milioni), seguita da Juventus (14,4 milioni) e Roma (13,6 milioni)".