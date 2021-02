Calcio a 5, una doppietta di Fortino stende il Regalbuto, sono 14 successi per il Napoli. Basile: “Creiamo tantissimo, si vince anche così”

Calcio a 5 - Nel recupero della prima di campionato il Napoli conquista la quattordicesima vittoria di fila. Il 2-1 contro il Regalbuto regala i 42 punti in classifica a +10 dal Polistena, che però ha momentaneamente una gara in meno. Decisivo il bis di Rodolfo Fortino che doma un team ospite sempre in partita e che al vantaggio lampo di Robocop ha replicato con Capuano nella ripresa su un’incomprensione tra Foglia e Ganho. Lo stesso ha anche sbagliato un tiro libero parato dal portiere partenopeo e gli azzurri, non scomponendosi, con la zampata dell’ex nazionale italiano gioiscono ancora una volta.

Napoli Calcio a 5

PRIMO TEMPO - Primo squillo degli avversari con la conclusione a lato di Aaron. A 1'03" Fortino firma già l'1-0: suggerimento di Arillo su schema da fermo e sfera in fondo al sacco. Il lavoro sull'out mancino dell'autore dell'assist produce grattacapi a Fichera, scavetto di Foglia per il suo compagno numero 20 il cui tacco volante si spegne fuori. Attacco convulso di Hozjan che con caparbietà imbecca Foglia, il pallonetto dell'Imperatore lambisce il montante. In due occasioni l'estremo difensore di Paniccia si oppone a De Simone, l'azione prosegue ed il 16 è miracoloso su Fortino. Arillo in girata non inquadra lo specchio, di nuovo Fichera in spaccata sul tentativo di Milucci. Capolista scatenata: Renoldi è una furia, ci prova pure capitan Perugino, entrambi tuttavia trovano la strada sbarrata. Un salvataggio sulla linea nega la gioia del raddoppio a Tiziano Chilelli, poi Arillo in percussione sfiora il palo. Il vantaggio resta di misura, compagini al riposo così sull'1-0.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con il legno di Renoldi su punizione, sull'altro fronte discesa rapida ed insidiosa Wallace sulla destra ben controllata nel mezzo proprio dall'ex Milano. Fichera ricomincia da dove aveva terminato, vigile sulla bordata volante di Arillo. Proprio da un suo rilancio nasce il pari del Regalbuto: Foglia e Ganho non si intendono, Capuano non perdona e di testa beffa Marcio per l'1-1 a 7'15". Due minuti più tardi bonus falli esaurito dai padroni di casa, ancora Capuano dai dieci metri si fa ipnotizzare fallendo l'opportunità per il sorpasso. Reazione azzurra: Hozjan fa volare il portiere dei siciliani che è reattivo anche sul diagonale di Fortino, Wallace poi vi si sostituisce in spaccata sul colpo sicuro di Renoldi. Il numero uno avversario deve capitolare a 13'29": Foglia per Robocop, piede perno e destro da posizione defilata su cui Fichera non è impeccabile (2-1). L'errore, tuttavia, non lo scompone e para sia su Renoldi che su Hozjan. Paniccia lancia così Vitale come quinto uomo: unica chance per Lo Cicero da fuori, Ganho non concede sconti ed inchioda il risultato sul 2-1 finale.

SALA STAMPA

Le parole del tecnico Piero Basile: "Mi sarei preoccupato se non avessimo creato. Ma questa squadra fa sempre tantissimo e oggi avevamo davanti un ottimo Regalbuto. Vittoria preziosa e devo solo ringraziare ancora una volta i miei ragazzi per quanto stanno facendo. Quando vinci tanto ti aspetti prima o poi che possa arrivare una battuta d'arresto, invece riusciamo sempre a venirne fuori alla grande anche in una partita più complicata".

Le parole di Rodolfo Fortino. “Dobbiamo fare quello che stiamo facendo. Dobbiamo rispettare anche quando la palla non entra, avere calma e fiducia di quello che sappiamo fare".

IL TABELLINO

FF NAPOLI-SICURLUBE REGALBUTO 2-1 (1-0 p.t.)



FF NAPOLI: Ganho, Perugino, Arillo, Renoldi, Fortino, Hozjan, De Simone, Milucci, Chilelli, Foglia, De Gennaro. All. Basile



SICURLUBE REGALBUTO: Fichera, Wallace, Nimo Cobo, Lo Cicero, Campagna, Isgrò, Vitale, Martines, Giampaolo, Sanchez, Capuano, Menichella. All. Paniccia



MARCATORI: 1'03'' p.t. Fortino (N), 7'15'' s.t. Capuano (R), 13'29'' Fortino (N)



AMMONITI: Lo Cicero (R), Renoldi (N), Foglia (N), Sanchez (R), Chilelli (N)



ARBITRI: Gianluca Gentile (Roma 1), Michele Iannone (Nocera Inferiore)

CRONO: Marco Bartoli (Nocera Inferiore)

Area Comunicazione Napoli