Calcio a 5, Staff dirigenziale e tecnico del Napoli Futsal. Sarnelli presidente onorario, Fortino allenerà l’Under 19 con Nicola Ferri

Calcio a 5 - Il Napoli Futsal si prepara al suo primo campionato in serie A con grande entusiasmo. Confermato tutto lo staff della stagione dei record con qualche piccola importante novità. Il club guidato dal presidente Serafino Perugino, affiancato come sempre nella carica di vicepresidente da Maria Barbato e Massimo Perugino, avrà nel ruolo di presidente onorario Antonio Sarnelli, figura di spicco del calcio a 5 regionale e nazionale, vero punto di riferimento per tanti appassionati di futsal.

Direttore generale, supervisore, motore del club è Pasquale Scolavino in piena sintonia con l’anima infaticabile della società, il team manager Lino Somma. Alla new entry dell’anno scorso, Enzo Polverino (che seguirà prima squadra e Under 19), si aggiunge un’altra figura nel ruolo di dirigente accompagnatore, Angelo Adamo, tifoso appassionato dei nostri colori. Il tesoriere è Lorenzo Pagliaro.

E passiamo allo staff tecnico con il timone di comando affidato al tecnico Piero Basile, prontissimo a rivivere il palcoscenico della massima serie. Il suo vice sarà sempre Nicola Ferri che ricoprirà ancora il ruolo di allenatore dell’Under 19, ma ci sarà una presenza di grande spessore al suo fianco: con lui lavorerà da tecnico Rodolfo Fortino. Rinnovato anche l’accordo con Allenamento Funzionale Italia gestito magistralmente nella preparazione atletica dei ragazzi da Claudio De Michele e Mirko Esposito. I nostri portieri restano in ottime mani grazie alla sapiente regia del preparatore Cipriano Illiano. Fisioterapista il bravissimo Fabio Di Mitri, responsabile del magazzino l’unico e inimitabile Vincenzo Di Mauro.

Tutte le notizie sul Napoli Futsal possono essere seguite sui social ufficiali di Facebook (Napoli Futsal), Instagram (napolifutsal2012), You Tube (Napoli Futsal) e sul nostro sito ufficiale www.napolifutsal.net.

Tutte le partite di serie A (in casa ed in trasferta) saranno trasmesse in diretta facebook sulla pagina PMGSport Futsal. Le gare casalinghe del Napoli Futsal saranno trasmesse in diretta su Piuenne (canale 17 del DTT) ed in differita su Telecaprisport (canale 74 del DTT) e CalcioNapoli24tv (canale 296 del DTT).