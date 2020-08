Calcio a 5, Polverino, nuovo dirigente accompagnatore Under 19: "Felice di essere al Napoli"

Ultime calcio a 5 Napoli - Vincenzo Polverino entra a far parte della famiglia del Napoli. Sarà dirigente accompagnatore dell’Under 19:

Polverino

“Vivo a Soccavo, quartiere che ha sfornato tanti talenti nel calcio come i Cannavaro, Pasquale Foggia, Floro Flores. In passato sono stato coinvolto da questa travolgente passione, poi Roberto Falcone mi ha dato la possibilità di collaborare come dirigente della Futsal Flegrea, prima con i ragazzi e dopo nella squadra che ha disputato il campionato di C1 per due anni”. “Sono felice di essere approdato nelle fila del Napoli, pronto a ricambiare la fiducia con massimo impegno e professionalità per raggiungere obiettivi importanti che certamente questa società merita, per aver messo in campo una forte capacità di organizzazione, dove si punta tantissimo sul settore giovanile”.

Area Comunicazione Napoli