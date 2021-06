Calcio a 5 - Il portoghese Coelho è un nuovo giocatore del Napoli Futsal: “Felice della mia scelta”. Il presidente Perugino: “Salto di qualità con lui”

Calcio a 5 - Bruno Alexandre Dias Coelho è un nuovo giocatore del Napoli Futsal. Il fuoriclasse portoghese, laterale, nato a Sintra l’1 agosto del 1987, ha indossato oltre 100 volte la maglia della nazionale lusitana con cui ha vinto il campionato europeo del 2018 in Slovenia. Sua la doppietta decisiva nella finale disputata in Slovenia all’Arena Sto?ice (Lubiana), contro la Spagna. Per complessivi sei gol dietro solo al fenomeno Ricardinho.

Ha iniziato a giocare in club della sua città, Vila Verde, Olivais, Belenenses, prima di scrivere 10 anni di storia con il Benfica dove ha vinto tre Coppe e 2 campionati. Un’esperienza a Parigi con l’ACCS e poi alla chiamata del club partenopeo ha detto subito di sì.

“Sono molto contento della mia scelta e ringrazio il presidente per aver creduto in me – dice l’ex capitano del Benfica. E’ un sogno che diventa realtà. Questa città è stupenda, molto conosciuta nel mondo per la passione che ha per il calcio e sono convinto che nel futsal riusciremo a fare lo stesso. Vincere l’Europeo con un due gol miei è stato incredibile, sono emozioni uniche che spero di poter ripetere. Qualsiasi giocatore deve solo rispondere sul campo, lavorerò per dare tutto con questa maglia e per raggiungere gli obiettivi del club”.

Il presidente Perugino lo accoglie a braccia aperte: “Abbiamo individuato giocatori che per caratteristica e motivazioni possano garantirci il salto di qualità. Coelho è uno di questi, ha tutto per poter fare bene con la maglia azzurra. Lui sa che è venuto in una società dalle grandi aspettative e sono certo che sarà all’altezza del compito”.