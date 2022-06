Calcio a 5, il Napoli Futsal ricomincia dal suo eterno campione: c'è il rinnovo di Rodolfo Fortino

Il Napoli Futsal comunica di aver rinnovato il diritto alle prestazioni sportive di Rodolfo Fortino per il 2022-23.

Napoli Futsal rinnova il contratto Fortino

Autentico trascinatore e plurititolato campione senza tempo, 35 goal in regular season da capocannoniere, è giunto alla quindicesima stagione in Italia a 39 anni. Robocop, dopo le firme sul double in A2, ha guidato a suon di esultanze gli azzurri all’esordio in massima serie al quarto posto ed alla semifinale playoff contro il Pesaro poi campione d’Italia. Il suo score all’ombra del Vesuvio recita 74 realizzazioni in due annate e, senza dubbio, continuerà a crescere come inevitabilmente miglioreranno i suoi compagni grazie al suo sempre ineccepibile esempio di professionismo. Il giocatore nella stagione appena conclusasi ha oltretutto, nella sua prima esperienza in panchina accanto a coach Nicola Ferri, condotto l’Under 19 agli ottavi post season, a seguito della seconda piazza nel girone N, in cui hanno avuto la meglio i vincitori dello scudetto della Cioli Ariccia.

