Calcio a 5, che colpo per il Napoli, arriva anche Rafinha: "Darò tutto me stesso", il d.g. Scolavino: "Vogliamo e meritiamo la serie A"

Ultime calcio Napoli a 5 - Il Napoli comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Rafael De Souza Novaes, conosciuto come Rafinha. #CARRIERA - Nato a São Paulo il 3 giugno 1988, è un giocatore di calcio a 5 brasiliano. Inizia nelle giovanili del Corinthians, prima di approdare nel 2007 all'Intelli, dove rimarrà per le successive tre stagioni. Nel 2010 va in Kuwait, acquistato dall'Al-Qadsia. Cinque anni dopo il trasferimento all'Al Kuwait, con il quale, due anni dopo, vincerà il suo primo titolo nazionale. Arriva in Italia nell'estate 2017, con i campioni d'Italia della Luparense e vince la Supercoppa. Nel giugno successivo torna in Kuwait, dove rimane per un campionato prima di tornare in Italia, con il Real Rieti.

#CURIOSITA’ – Innamorato della sua famiglia, appassionato di bici, gli piace conoscere l'Italia e passeggiare con la figlia. Se è a casa, lo trovate vicino alla playstation. Tifoso del Palmeiras, il suo idolo resta Ronaldo il fenomeno, nel futsal anche per lui il nome è scontato, quello di Falcao. Nelle cuffiette musica brasiliana, a tavola va matto per il riso fagioli e carne. Tra i ricordi più belli un torneo con il Brasile. Prima della gara una preghiera per concentrarsi e, se lo cercate, è sempre solidale con tutti, magari ogni tanto vorrebbe anche dire di no.

#MIPRESENTO - "Una chiamata che mi ha riempito di entusiasmo, metterò tutto me stesso per questa maglia - dice Rafinha -. Dedizione, solidarietà e felicità rappresentano il mio modo di essere: cercherò di portare tutto questo anche in campo e fuori. Napoli? Mi hanno detto tutti che è meravigliosa e non vedo l'ora di conoscerla, di vedere spiagge e mare soprattutto. Darò il massimo ogni partita, con tanta voglia di vincere, pensiamo in grande che insieme possiamo raggiungere gli obiettivi della società”.

#BENVENUTODELCLUB - Il direttore generale Pasquale Scolavino lo accoglie a braccia aperte: “E’ stata un’operazione lampo a testimoniare la volontà del club di voler calcare un palcoscenico importante. Il Napoli è una società solida e il nostro mercato, che non è ancora finito, ha una direzione precisa. Rafinha è un giocatore dal profilo altissimo e stiamo consegnando a mister Basile una squadra che possa essere competitiva anche in serie A che meritiamo e vogliamo. Ringraziamo la Proneo per la disponibilità e per il buon esito della trattativa”.

Area Comunicazione FF Napoli

