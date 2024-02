Calciatori del Sassuolo in diffida: 5 sono a rischio squalifica per Napoli

Napoli Calcio - Questo pomeriggio alle ore 15 si giocherà Sassuolo-Empoli al Mapei Stadium. uno scontro salvezza molto importante che potrebbe anche avere dei risvolti sulla panchina di Alessio Dionisi in caso di un risultato negativo. Il Napoli, che domani sarà di scena a cagliari, dovrà affrontare proprio i neroverdi nel recupero di campionato in programma il prossimo mercoledì allo stadio Maradona.

Calciatori del Sassuolo in diffida

La lista dei calciatori in diffida del Sassuolo è piuttosto lunga. In caso di ammonizione quest'oggi nel match contro l'Empoli salteranno il recupero del Maradona i seguenti calciatori: Boloca, Erlic, Pedersen, Doig e Throstvedt. Di questi nomi dovrebbero partire titolari Pedersen e Doig in difesa così come Boloca e Thorstvedt.