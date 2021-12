Cagliari, mandato d'arresto per Nandez: denunciato per violenza nei confronti dell'ex moglie

Secondo quanto riportato dai colleghi uruguaiani di Telemundo, il centrocampista del Cagliari seguito in passato anche dal Napoli, dovrà rispondere di violenza fisica, psicologica e patrimoniale nei confronti dell'ex moglie e madre dei suoi due figli, Sarah Garcia Mauri.

Il fatti risalirebbero a qualche fiorno fa, ed avrebbero assistito alla scena anche i figli.

Dopo la denuncia della donna, sarebbe scattato un mandato d'arresto nei confronti del giocatore che però era già in viaggio per l'Italia.

Secondo i colleghi sudamericani, non ci sarebbero gli estremi di un mandato d'arresto internazionale, ma quando, presumibilmente a marzo, nandez dovrà fare rientro in patria per rispondere alla convocazione dell'Uruguay, sarà costretto a rispondere alleaccuse.