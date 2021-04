Ultime calcio - Tanti giocatori stanno rendendo pubblici gli insulti che arrivano sui social. L'ultimo in ordine di tempo è stato il centrocampista del Cagliari Alfred Duncan, che ieri dopo la vittoria contro la Roma ha ricevuto su Instagram insulti indecenti:

"La colpa non è sua ma dei genitori.. Educazione è la chiave! Insegna ai tuoi figli come pensare e non cosa pensare".