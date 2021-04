Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano buone notizie per Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di Napoli di domenica alle ore 15.00 decisiva in chiave salvezza per i sardi. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno in mezzo al campo di Razvan Marin, centrocampista rumeno che era diffidato e che è stato ammonito nella gara con la Roma.