Cagliari-Bologna 2-1: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Una doccia fredda per il Bologna, che dopo un'ottima gara ed esser passato in vantaggio grazie al bellissimo gol di Riccardo Orsolini si è dovuto arrendere davanti alla rimonta del Cagliari, che ha ribaltato il risultato in virtù delle reti di Pavoletti e di Pereiro.

Cagliari-Bologna, il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola (63' Pereiro), Lykogiannis (58' Dalbert); Pavoletti (80' Zappa), Joao Pedro.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi (65' De Silvestri), Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez (90' Viola), Svanberg, Dijks; Arnautovic, Orsolini (89' Falcinelli).

Allenatore: 54' Orsolini (B), 71' Pavoletti (C), 94' Gaston Pereiro (C)