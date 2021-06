Bucchioni: "Spalletti freme, ma ADL ha il nodo Insigne da risolvere: rinnova o parte? E su Fabian..."

Ultime calcio - Enzo Bucchioni scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Spalletti? Freme. Dopo due anni di stop ha in mente tante cose, anche tattiche. Il Napoli ha una buona rosa, ma qualche rinnovamento ci sarà. Lozano potrebbe partire con plusvalenza, è uno dei nomi di Ancelotti che però ha in mente soprattutto Kalidou Koulibaly. Il gigantesco centrale potrebbe portare denaro fresco a Adl che deve rinnovare con Insigne. E questo è un altro tema: rinnova o saluta? Ma attenzione anche a Fabian Ruiz rilanciato alla grande da Gattuso. Il nuovo tecnico viola del Napoli vorrebbe invece Bakayoko, uno dei suoi fedelissimi. Il centrocampista è tornato al Chelsea, ma i Blues lo girano ancora volentieri in prestito. Si può fare. Sempre la Fiorentina sta cercando l’accoppiata Oliveira-Corona del Porto, offerti una trentina di milioni. I venti per il centrocampista sono stati sostanzialmente accettati (c’è l’accordo col giocatore) mentre per il messicano la valutazione è più alta. Commisso comunque vuol consegnare a Gattuso una Fiorentina tutta nuova per rilanciare il calcio a Firenze e questo è certo".