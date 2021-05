Bucchioni: "Spalletti al Napoli, manca solo la firma e su Insigne..."

Napoli Calcio - Enzo Bucchioni ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"De Laurentiis ha deciso. Dopo il suo casting durato settimane, è tornato da Luciano Spalletti. Siamo alle firme, gli avvocati hanno in mano i contratti e serve un po’ di tempo perché sappiamo che fra diritti d’immagine e robe del genere, a Napoli è sempre molto complicato. Sono un’ottantina di pagine e vanno lette bene. A Napoli sono pronti, il bel calcio, le metafore e i giri di parole di Spalletti di sicuro saranno un bel mix per il caloroso pubblico napoletano che non aspetta altro che invadere il Maradona per tornare a gioire. Ma Insigne firma? Questa è un’altra storia".