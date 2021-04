Ultime notizie calcio - Momenti di paura in Serie B nel corso della partita tra Brescia e Pescara: l'allenatore degli abruzzesi, Grassadonia, ha avuto un malore in panchina ed è svenuto. Il gioco è stato interrotto per permettere l'intervento dei sanitari, con il tecnico che si è ripreso dopo qualche minuto ed è sceso negli spogliatoi accompagnato dai sanitari della sua squadra