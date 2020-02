Brescia-Napoli, esaurita la Curva Nord del Rigamonti

In vista del prossimo appuntamento di Serie A che, venerdì 21 febbraio alle ore 20:45, vedrà il Brescia Calcio sfidare il Napoli allo stadio Mario Rigamonti, annunciamo con grande piacere che i biglietti per la Curva Nord sono esauriti. I rimanenti titoli, validi per tutti gli altri settori, sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia) sia online sulla piattaforma Ticketone. Ricordiamo inoltre che poter acquistare i biglietti per il Settore Ospiti, i residenti nella provincia di Napoli avranno l’obbligo di membership card SSC Napoli.