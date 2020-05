Ultime calcio - Mario Balotelli virtualmente non fa già più parte del Brescia. La rottura appare insanabile e l'attaccante il prossimo anno sicuramente non giocherà in Lombardia. Solo la FIGC potrebbe permettergli di restare oltre al 30 giugno, prolungando automaticamente di due mesi i contratti in scadenza, altrimenti verrà lasciato libero da Cellino. Lo riporta l'edizione di Brescia del Corriere della Sera.

