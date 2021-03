Brasile - Gabigol arrestato e poi rilasciato: l'ex Inter pizzicato in una bisca clandestina con 200 persone

Gabriel Barbosa, giocatore del Flamengo e della nazionale brasiliana, meglio conosciuto con il soprannome di Gabigol, è stato arrestato questa domenica all'alba per aver preso parte ad una festa con circa 200 persone in un casinò clandestino nel sud di San Paolo nonostante il coprifuoco in vigore nella più grande città del Brasile, in piena emergenza per combattere il Covid-19. Lo riporta il sito brasiliano TyC Sports.

Gabigol, che giocò nell'Inter nella stagione 2016-2017, è stato portato in una stazione di polizia insieme a tutte le persone che si trovavano all'interno del casinò, incluso il popolare cantante funk MC Gui. Sono stati identificati poi rilasciati. Rischiano una accusa per crimini contro la salute pubblica.