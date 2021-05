Brasile, festino in villa: arrestati David Neres e Robert Arboleda

David Neres e Robert Arboleda sono stati arrestati dalla polizia di San Paolo dopo aver partecipato a una festa clandestina. I due calciatori, il primo in forza all’Ajax e il secondo al San Paolo, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e sono stati portati in caserma per crimini contro la salute pubblica.

L’operazione è stata guidata dal capo della polizia Eduardo Brotero (che qualche mese fa aveva condotto anche l’operazione per l’arresto di Gabigol) e dal federale Alexandre Frota che hanno fatto irruzione con i loro uomini in una villa della città brasiliana.

Al loro arrivo, intorno alle 2 del mattino, erano presenti 124 persone al festino, la maggior parte delle quali senza mascherina. Entrambi sapevano già non solo della festa ma anche della presenza dei calciatori, grazie a degli agenti che si infiltravano nei gruppi degli eventi su Whatsapp e sui social network.

“Abbiamo incontrato due calciatori lì, dovrebbero essere loro a dare l’esempio”, ha dichiarato Frota al termine dell’operazione. Sia David Neres che Robert Arboleda dovrebbero essere rilasciati a breve.