Bove è vigile, cosciente e respira autonomamente: trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Firenze

Serie A - Aggiornamento sulle condizioni di Edoardo Bove da Matteo Dovellini, giornalista di Repubblica edizione fiorentina su X: il calciatore viola, trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Firenze dopo che si era accasciato in campo all'improvviso, è "vigile, cosciente e respira autonomamente".

