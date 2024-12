Bove: slitta ancora l'operazione, c'è da capire una cosa

Le ultimissime notizie sulle condizioni di Edoardo Bove che ha subito un malore e ancora non sono chiare tutte le cause, per questo motivo slitta anche l'operazione come riportato da SportMediaset:

Nonostante certe voci circolate negli ultimi giorni non è assolutamente prevista un'operazione per impiantare un defibrillatore nelle prossime ore. Edoardo Bove resta nell’Ospedale Careggi dove anche gli ultimi esami svolti hanno dato esito negativo. Prima di prendere qualsiasi decisione, lo staff sanitario che lo segue vuole comprendere i reali motivi che hanno portato al malore del centrocampista viola durante Fiorentina-Inter di domenica scorsa. Lo conferma Daniele Miceli durante la trasmissione di Italia 1 XXL.