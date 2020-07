Bologna, Di Vaio e Fini salvano la vita ad una donna

Quella di ieri è stata una giornata da ricordare per Marco Di Vaio e Tommaso Fini: il capo scouting (nonchè ex attaccante) del Bologna e il team manager felsineo, mentre stavano andando a Pinzolo per verificare che tutto fosse a posto in vista del ritiro di fine estate, si sono accorti di una donna che era caduta per terra per un malore passeggiando col marito.

I due dirigenti rossoblù hanno fermato la macchina e Fini le ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarla: gesto che si è rivelato decisivo per la vita della 64enne signora.