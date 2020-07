Serie A - Prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della trasferta di sabato contro il Napoli. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla ed esercitazioni tecnico tattiche. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel e Pedro Obiang. Fermo Jeremie Boga, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra.