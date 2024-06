Blitz Conte-Oriali a Castel Volturno, spunta la data: ecco quando saranno a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Secondo l'edizione oggi in edicola di Repubblica, Conte scalpita e non vede l'ora di essere a Castel Volturno con Oriali per visionare da vicino le strutture e programmare il lavoro quotidiano:

"Conte non vede l’ora di cominciare tanto che sta valutando un blitz al Konami Training Center di Castel Volturno per conoscere al meglio la sua casa sportiva, visitata dieci anni fa ai tempi di Rafa Benitez, assieme a Lele Oriali. Ieri mattina lo ha preceduto il preparatore atletico Costantino Coratti che ha dato una prima occhiata alle strutture (non rimarranno né Sinatti, né Cacciapuoti): ritornerà assieme a Conte, probabilmente tra lunedì e martedì".