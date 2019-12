Bilanci calciomercato 2010-19: il Napoli è a -161.9, solo due club in positivo

Ultime calcio Napoli - Uno studio del CIES ha preso in considerazione i cinque campionati maggiori, con le squadre sempre presenti nella massima serie nel periodo tra il 2010 e il 2019. Il Genoa è secondo in questa speciale classifica, con un +193 milioni ricavati dalla differenza acquisti/cessioni negli ultimi dieci anni. In attivo interessante anche l'Udinese, con un +168 mililioni. Per quanto riguarda il Napoli il dato parla di un -161.9 milioni di euro, dato in passivo.

LE ITALIANE

Genoa +193,3 (milioni di euro)

Udinese +168,3

Fiorentina -1,8

Lazio -56,0

Roma -68,9

Napoli -161.9

Inter -391,1

Juventus -413,7

Milan -438,8