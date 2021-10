CorSport - Biglietti Napoli-Torino: attesi 41 mila spettatori per la prima volta post Covid, Spalletti punta al record di Sarri

Biglietti Napoli Torino in esaurimento. Continua la vendita dei biglietti di Napoli-Torino, che si giocherà al Maradona domenica 17 ottobre alle ore 18. Una data importante post Covid perché per la prima volta si sfrutterà lo stadio al 75%.

Biglietti Napoli Torino: le ultime notizie

Infatti, per Napoli Torino ci saranno 41mila tifosi. Come sempre, per accedere allo stadio per gli spettatori sarà necessario munirsi di Green Pass o comunque di un test Covid-19 negativo eseguito nelle precedenti quarantotto ore. Inoltre, la partita con il Torino, come riportato dal Corriere dello Sport avrà anche un valore statistico: Spalletti e la squadra proveranno a eguagliare il risultato-record di otto vittorie consecutive nelle prime otto di campionato del Napoli di Sarri della stagione 2017-2018.

Prezzi biglietti Napoli Torino

Questi i prezzi dei biglietti di Napoli Torino:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Da Ticketone risultano le seguenti disponibilità dei biglietti.

TRIBUNA POSILLIPO Disponibilità BASSA

Disponibilità TRIBUNA NISIDA Disponibilità MEDIA

Disponibilità DISTINTI ANELLO SUPERIORE Disponibilità BASSA

Disponibilità CURVA A ANELLO SUPERIORE Disponibilità ESAURITA

Disponibilità CURVA A ANELLO INFERIORE Disponibilità ESAURITA

Disponibilità CURVA B ANELLO SUPERIORE Disponibilità ESAURITA

Disponibilità CURVA B ANELLO INFERIORE Disponibilità ESAURITA

Disponibilità DISTINTI ANELLO INFERIORE Disponibilità ESAURITA

Disponibilità TRIBUNADIVERSAMENTE ABILI Disponibilità ESAURITA

