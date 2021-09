Biglietti Napoli-Juve, la testimonianza di un tifoso: "TicketOne non legge le nostre Fidelity Card valide, problema nella fase d'acquisto" [FOTO]

Ultime notizie Napoli - In attesa di una determinazione definitiva su Napoli-Juventus, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha precisato con una nota che si può procedere alla vendita dei tagliandi per i solo possessori di voucher e di fidelity card, per la gara Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona. Da lunedì 6 ore 10 la vendita è stata riservata per tutti i possessori di Fidelity Card, ma risultano problemi come ci racconta un lettore:

“Alcuni tifosi del Napoli, di cui molti abbonati della stagione 2019/2020, stanno avendo un problema nella fase d'acquisto del biglietto della partita, in quanto le nostre Fidelity Card (tessera del tifoso) non vengono lette dal sito TicketOne, nonostante non siano scadute: risultano non supportate dal sistema, quindi non abbiamo potuto acquistare il biglietto in prelazione.

La cosa goffa è che molti di noi non riusciamo ad acquistarla neanche con la Fidelity perché è come se non risultassero. Sono un ex abbonato, quindi potevo acquistarla anche nelle 48H di prelazione e ho il voucher da utilizzare (mi fu dato dopo l'interruzione del campionato 2019/20). Niente da fare”