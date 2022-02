Napoli-Inter, già sold-out tutti i settori! Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

Ultimissime notizie calcio Napoli - I recenti risultati ottenuti dal Napoli hanno riacceso la passione dei tifosi che ora si aspettano tanto dalla sfida Scudetto di sabato sera alle ore 18.00 contro l'Inter. A conferma di ciò c'è il fatto che i supporter in massa hanno fatto il possibile per acquistare un biglietto per questo big match ed in un solo giorno l'intero impianto, in ogni suo settore, è sold out.

Napoli-Inter sold out

Lo stadio Diego Armando Maradona ribollirà di passione, dunque, in quella che al momento si prospetta essere, almeno fino a questo momento, la gara più importante della stagione, con il Napoli che ha la ghiotta opportunità di scavalcare l'Inter (che però deve ancora recuperare una partita) e di portarsi in vetta alla classifica, mandando a tutte un chiaro segnale in ottica Scudetto.