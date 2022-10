Biglietti Napoli-Bologna, si va verso il sold out! Curve terminate, ultimi tagliandi in due settori | FOTO

Ultimissime calcio Napoli - Biglietti Napoli-Bologna ufficialmente in vendita dallo scorso venerdì 7 ottobre. E la vendita procede a gonfie vele. I biglietti sono validi per la gara di campionato Napoli vs Bologna, che si disputerà il 16 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Biglietti Napoli-Bologna verso il sold out

Infatti, sono già sold out le due curve superiori, con gli ultimi posti rimasti nei Distinti e in Tribuna Nisida. Disponibilità media in Tribuna Posillipo, ma la proiezione anche stavolta al Maradona è il sold out: