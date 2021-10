Biglietti Napoli Bologna da domani in vendità! Prezzi e modalità d'acquisto

Arrivano le ultime notizie ufficiali dalla SSC Napoli in merito alla vendita dei biglietti Napoli Bologna, partita di Serie A che si gicoherà il 28 ottobre 2021 allo stadio Diego Armando Maradona. Novità riguardo la possibilità di acquistare i biglietti di Napoli Bologna.

Le ultime notizie sui biglietti di Napoli Bologna e la modalità d'acquisto. Partita del 28 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Da domani, 20 ottobre, dalle ore 12:00, saranno in vendita i biglietti Napoli Bologna. L'annuncio ufficiale arriva sul sito della SSC Napoli.

Svelati anche i prezzi dei biglietti Napoli Bologna di Serie A:

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Anche per la vendita libera sarà possibile acquistare i tagliandi presso tutti punti vendita abilitati Ticketone.

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni, nonché ai soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.