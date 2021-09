Biglietti Fiorentina-Napoli settore ospiti: prezzi e modalità d'acquisto

Fiorentina Napoli biglietti Serie A. Biglietti Fiorentina Napoli settore ospiti, allo stadio Artemio Franchi di Firenze si scende in campo per la settima giornata di Serie A.

BIglietti Fiorentina Napoli settore ospiti

Biglietti Fiorentina Napoli settore ospiti. La partita si giochetà domenica 3 ottobre alle ore 18:00. I tifosi del Napoli sono in cerca dei biglietti per la gara contro la Fiorentina. Perché i tifosi azzurri vogliono assistere numerosi alla gara per stare accanto alla squadra di Luciano Spalletti dopo le sei vittorie su sei. Trasferta complicata quella di Firenze prima della sosta delle Nazionalo. Fiorentina Napoli biglietti settore ospiti della partita.

Prezzi biglietti Fiorentina-Napoli: 45 euro.

Fiorentina Napoli, biglietti settore ospiti ticketone

Queste le modalità di TicketOne per Fiorentina Napoli biglietti settore ospiti:

Importante! Consulta la pagina dedicata al Green Pass inerente la partecipazione agli eventi (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021) Fasi di vendita

Dalle ore 15:00 del 24/09/2021 alle ore 15:00 del 29/09/2021

Gli abbonati della stagione 2019-20 (a 20, 19, 18 o 9 gare) dovranno inserire nel campo denominato "codice promozione" il numero della Fidelity Card sulla quale era caricato l'abbonamento. Dalle ore 15:30 del 29/09/2021 al 03/10/2021 alle ore 18:45 del 03/10/2021

Vendita settori ordinari riservata ai possessori di InViola Card Gold sottoscritta entro il 23/09/2021. Dalle ore 15:00 del 24/09/2021 alle ore 19:00 del 02/10/2021

Vendita settore ospiti

Per leggere i termini e le condizioni d’uso nonché il Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, l’Informativa Privacy dell’organizzatore e il regolamento d’uso dell’impianto sportivo

