Bibite, ricevute e venditori al San Paolo: l'azienda chiarisce a CalcioNapoli24 tutte le procedure per salvaguardare trasparenza e legalità

Venerdì 17 maggio abbiamo scritto un articolo con tre domande per il presidente Aurelio De Laurentiis in merito a tre questioni importanti relative a ciò che avviene allo stadio San Paolo. Non è stato un voler criminalizzare o puntare il dito contro nessuno, ma è stato un modo per cercare di capire meglio o migliorare eventualmente delle situazioni che al momento appaiono poco chiare. Tra le domande che abbiamo posto al numero uno della SSC Napoli c'era quella relativa alla vicenda sull'acquisto di bibite sugli spalti da venditori che girano tra i vari settori, e non dunque nelle consuete postazioni fisse, i quali non rilasciavano ricevuta al tifoso dopo l'acquisto. Nello specifico il nostro quesito era: "Vogliamo chiedere al presidente De Laurentiis (anche per capire meglio): come mai se un tifoso acquista una bibita sugli spalti del San Paolo non in un punto di vendita fisso ma da un venditore che gira tra i vari settori, quest'ultimo non provvede a rilasciare una ricevuta fiscale? Sarà dimenticanza dovuta alla fretta di fare più operazioni in contemporanea per cercare di soddisfare più tifosi? Magari il lotto di vendite è già tassato a monte per varie tipologie di accordi?".

In data odierna siamo stati raggiunti dall'azienda che gestisce la vendita delle bibite all'interno dell'impianto di Fuorigrotta che ci ha illustrato, in modo dettagliato, la procedura d'acquisto. Nello stadio San Paolo nelle postazioni fisse ci sono 14 registratori di cassa che provvedono regolarmente ad erogare scontrini fiscali. La situazione riguardante i venditori che girano tra i vari settori è parzialmente differente: le loro bibite sono già tassate ed ognuno di loro ha già una ricevuta per quel bene, quindi c'è la registrazione. L'errore formale sta nel fatto che il venditore, preso dalle enormi richieste e dalla celerità delle operazioni, spesso dimentica di consegnare il tagliando al tifoso. Da qui nasce il missunderstanding. Insomma qualcosa di risolvibile senza alcun tipo di problema. D'altronde chi si occupa di questo settore lo fa da oltre 40 anni e lo fa con professionalità e rispettando sempre la legge. Ringraziamo per la celerità e cordialità della risposta. CalcioNapoli24.it è a disposizione di tutti coloro volessero segnalare anomalie o problemi al San Paolo perchè il Napoli e Napoli sono un bene prezioso da salvaguardare.

