Biasin: "La foto di Gattuso che salta in panchina per recuperare il pallone è bellissima: pare la sintesi della sua carriera"

Ultime calcio Napoli - Scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin:

Biasin

"La foto di Gattuso che salta in panchina per recuperare il pallone è bellissima. “Quando ti passa vicino un pallone prendilo prima che lo faccia qualcun altro”, pare la sintesi della sua carriera. Altra considerazione: Spadafora che dice ai presidenti di federazione “Siete lì da quando c’erano ancora le lire, è ora di cambiare” merita la nostra approvazione. Gli abbiamo rotto le balle una marea di volte, in questo caso ha ragione da vendere".