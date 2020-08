Betis Siviglia, l'ex obiettivo del Napoli Loren Moron positivo al Coronavirus

Ultime notizie calcio - Seguito per diverso tempo anche dal Napoli, l'attaccante del Betis Siviglia Loren Moron deve fare i conti con una notizia a dir poco negativa. Il club andaluso, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha annunciato che un calciatore della rosa è risultato positivo al Coronavirus. Poco dopo è stato lo stesso bomber a svelare a tutti che è lui il tesserato contagiato. Ha però ribadito che sta bene e che punta a recuperare presto per tornare in gruppo il prima possibile.

