Ultime notizie calcio Napoli - Ha del clamoroso quanto sta accadendo in terra inglese. I tifosi dell'Everton, infatti, hanno preso malissimo le notizie che vogliono Rafa Benitez, tecnico con un passato importante alla guida del Liverpool, vicino alla panchina dei Toffees. A conferma di ciò è stato esposto uno striscione in prossimità della casa dove vive l'allenatore spagnolo con la sua famiglia che recita così: "Sappiamo dove vivi, non firmare".