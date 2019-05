Benevento perde play-off per la A, tifosi sanniti inferociti con Insigne Jr: "Ha gridato forza lupi"

Delusione immane a Benevento dopo la scoppola di ieri sera, nel ritorno della semifinale playoff per l’accesso in Serie A. Dopo il successo al Tombolato in rimonta, infatti, i sanniti ieri sera hanno perso 3-0 al “Vigorito”, con il Cittadella che è quindi la squadra a volare in finale per giocarsi la clamorosa promozione in massima serie. Contestazione furiosa ieri sera a Benevento, con gli ultras sanniti che hanno chiesto un faccia a faccia ai senatori della squadra. L’ex Napoli, Christian Maggio e Gori sono stati i calciatori a presentarsi al confronto con i tifosi giallo-rossi a fine gara, che hanno chiesto delucidazioni sulla figuraccia e soprattutto hanno puntato il dito contro Roberto Insigne, reo di aver detto ai tifosi che contestavano e insultavano, “Forza Lupi”. Lo riporta il sito sportavellino.