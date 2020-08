Ultime notizie calcio - A dir poco clamoroso quanto accaduto nel Bayern Monaco. Un allenatore del settore giovanile, di cui non è stata svelata l'identità, è indagato dalla procura di Monaco per presunti episodi di razzismo e omofobia. Il club teutonico ha già fatto sapere che, qualora le accuse dovessero essere confermate, scatterebbe in automatico il licenziamento.