Bari, campagna abbonamenti a gonfie vele: già vendute più di 6mila tessere! Numeri vicini al Napoli

Va a gonfie vele la campagna abbonamenti del Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis con Luigi presidente, figlio del patron della SSC Napoli. Dal sito TuttoBari le ultime sulla campagna abbonamenti della squadra pugliese:

"Continua a correre a vele spiegate la campagna abbonamenti della SSC Bari! In solo due settimane è stata superata la quota delle 6000 tessere sottoscritte, e mancano ancora sette giorni per poter accedere allo sconto del 10% riservato ai vecchi abbonati che vogliono rinnovare per la stagione 2019/2020. Sarà possibile rinnovare a prezzo agevolato fino alle 23.59 di martedì 20 agosto".