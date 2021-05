Ultime calcio - Paolo Bargiggia, sul suo profilo Twitter, rivela un’indiscrezione di mercato legata alla Juventus e Allegri:

“A Pirlo potrebbe non bastare l’ingresso in Champions League per restare alla Juventus. Andrea Agnelli vorrebbe chiudere Allegri e annunciarlo giovedì all’assemblea Exor. Ancora niente di ufficiale ma la direzione è questa se non ci saranno sorprese entro giovedì”.