Ultimissime calcio Napoli - Il Barcellona, subito dopo la conferenza di Quique Setien e di Gerard Piquè, ha sostenuto la classica rifinitura al San Paolo della vigilia. Emozionante vedere per la prima volta Lionel Messi su quello che è stato il terreno di gioco che ha consegnato Diego Armando Maradona alla leggenda di questo sport. Clicca sulle foto in allegato, scattate da Ciro De Luca, per vedere le immagini di questi momenti memorabili.

