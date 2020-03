Repubblica, Azzi: "Barcellona-Napoli chiusa ai tifosi napoletani: rimborso per i 5mila biglietti venduti"

Marco Azzi, giornalista di La Repubblica, ha diffuso su Twitter l'ipotesi della chiusura del settore ospiti del Camp Nou in vista di Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al momento non c'è nulla di ufficiale, anzi, i biglietti sono ancora in vendita, anche se praticamente tutte le partite tra squadre spagnole e squadre italiane, al momento, si sono giocate a porte chiuse.

Barcellona-Napoli, ipotesi settore ospiti chiuso

L'ipotesi suggerita da Azzi, invece, è che siano ammessi i tifosi spagnoli, ma non quelli italiani: "Camp Nou chiuso ai tifosi del #Napoli: è questa la soluzione che si profila per la sfida di Barcellona. I 5 mila biglietti venduti sarebbero rimborsati, ma per hotel e voli a 8 giorni dalla gara è già troppo tardi. C'è il rischio che in tanti si mettano in viaggio lo stesso, temo".

